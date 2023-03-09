3/20起輕症免隔離 確診遺體取消「儘速火化」

中央流行疫情指揮中心今天宣布3月20日起鬆綁防疫措施，輕症確診者免隔離通報，意即「5+N」改為「0+N」，但建議民眾出示快篩陽性證明後請假在家休息。指揮中心發言人羅一鈞指出，近期會公布醫護人員相關指引，希望醫療院所支持性給假，如有人力調度問題，則可採取有條件配套措施。

輕症確診者免隔離新制上路後，第一線照護病患的醫護人員，是否也適用？羅一鈞說明，針對醫護人員陽性期間何時可返回工作，醫療應變組已請專家開會討論，有初步研擬一些作為，近期會公布；原則上會採用支持性給假作法，希望醫療院所允許醫護人員這5天在家休息，如果醫護人員想要上班，或是有人力調度需求，則有提供配套條件，例如避免照護病患等。

教育部今天也發布新聞稿指出，3月20日起篩檢陽性者，採自主健康管理免隔離政策，建議學生在5天內不要到校上課。王必勝表示，無論教職員或學生，5天在家休息是大原則，但這都是建議性質，不會帶有罰則，還是希望大家遵守各場域相關規定。

另外針對有防疫險的民眾，未來如果篩檢陽性但沒有通報、沒有隔離通知書，是否可以到醫院做PCR作為證明？指揮中心指揮官王必勝表示，指揮中心一直沒有考慮防疫險相關問題，會將問題轉給金管會，看看他們有沒有相關看法。