白色情人節在即，據外部統計，今年有近7成情侶與夫妻選擇吃大餐慶祝，較去年5成多還高，緊接著才是送禮和上摩鐵。大餐選項中，火鍋與排餐很受歡迎，選吃鍋的話有近7成人一定要吃到肉，其中牛肉達5成人喜愛，而和牛自引進市場後，進口量每年成長1成，看好它鮮嫩鹹香魅力，火鍋品牌推一系列和牛優惠，包含姓名身分證對對碰、滿額抽iphone14等，可望拉抬至少2成客流量。

涮樂和牛鍋物選擇指定和牛方案，全桌可享「脆甜帆立貝吃到飽」。（馬辣集團提供）

馬辣集團即起至31日，2成人以上同行，只要其一代表姓名內有「如、姿、婉、娟」任一字或同音；或持有身分證、健保卡號含「238」任二碼，就能享優惠，包含新馬辣經典麻辣鍋不限時段，選擇「極上雙和牛」，全桌可享「基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」；涮樂和牛鍋物選擇指定和牛方案，全桌可享「脆甜帆立貝吃到飽」。

嚮辣和牛麻辣鍋慶女神節，31日前女性可免費品嘗「女王限定和牛玫瑰花」。（王品集團提供）

以6種和牛吃法，豐富自助吧聞名的嚮辣，慶祝國際婦女節，31日前女性可免費嘗華麗的和牛玫瑰花，另15日前至瘋美食App可免費換王品旗下5品牌面額120元優惠券各10張，共6千元，單筆消費滿千即可折抵120元，等同打88折；此外，即起至4月28日用餐以App結帳，消費滿千有機會抽iPhone 14。

築間引進「日本秋田A5黑毛和牛」標榜是和牛界的精品。（築間餐飲集團提供）

築間餐飲集團去年引進「日本秋田A5黑毛和牛」，標榜油花分佈呈大理石紋路，肉脂分佈比例均勻，十分適合煮鍋品嘗，感受軟嫩多汁美味，另築間也搶搭世界棒球經典賽熱潮，31日前民眾憑WBC票根用餐，即贈牛豬雞等9選1菜品。