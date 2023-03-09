觀光產業景氣復甦，指標國際觀光商圈西門町人潮已恢復到疫情前的7成，迎來一波疫後最大開店潮，目前至少就有包括服飾、伴手禮店等10多處店面正在趕工中，其中在夾娃娃機店紛紛退出後，韓式拍貼機大舉進駐，更可視為景氣由黑轉紅的象徵。

疫後復甦人氣、買氣回流！ 西門町店面租金逐漸回溫

從西門町的租金實價狀況指出，2020年、2018年各有一筆單坪2萬元的租金紀錄，2014年～2020年總計也有5筆每坪1.5萬元～2萬元的實價租金，但近半年西門町租金單坪5,000元以上實價揭露有5筆，最高者為峨嵋街月租25萬元，單坪租金8,783元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，西門町往日的店面租金盛況多在每坪1.5萬元~2萬元，疫情穩定後需復甦，而且國際觀光客人次也逐漸增加，1月份已經復甦到疫情前的四分之一，亞洲觀光客可望在政府開放恢復港澳自由行後，進一步回溫。

西門町店面大洗牌！韓式拍貼機擠下娃娃機成主流

信義全球資產商仲部主任林廷宇指出，西門町店面自今年以來詢問度相當高，熱度是近2年最熱之際，商圈內的店家也經過一波大洗牌，像是夾娃娃機店大舉退出之後，韓式拍貼機店鋪明顯變多。另外，伴手禮店從去年11月就重新進場開店，店家除了看好商機之外，大幅修正過後的店租也是吸引店家進駐的誘因之一。

西門徒步區街區發展促進會理事長劉金龍表示，韓式拍貼機店在去年11月時，原本只有一家，如今已來到10家之多。

《網路溫度計》曾報導過韓式拍貼機興起的主因，韓式拍貼機又被稱為「人生四格照」，有別於日式拍貼機較著重在「濾鏡和特效」，韓式拍貼機比較注重相片整體的「乾淨度」、「相框的變化」和「道具」。許多店內還會提供卡通造型的可愛發箍、帽子等各種道具，甚至會附有捲髮棒、離子夾、梳子讓民眾可以在拍照前整理儀容，補妝、打扮區域通常也佈置非常夢幻，吸引許多年輕男女前往拍照留下美好紀念。

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