百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」以韓國阿嬤系列題材打響知名度，初期拍攝韓國人吃到台灣食物的反應也獲得廣大好評，在《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行榜位居第71名。今（8）日金針菇「金家ㄟ」與全家便利商店聯名推出4項新品也正式上架，趕快跟著小編一起來看看有哪些吧～

image source:《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/12/08~2023/03/07)

▲「韓勾ㄟ金針菇」位居網路溫度計的YouTuber網路口碑第71名。

金針菇攜手全家再推4項新品！消費再抽台北首爾來回機票

韓勾ㄟ金針菇研發品牌「金家ㄟ」與全家聯名推出「韓式春日野餐季」，攜手推出4款野餐意象新品，包含以香蕉奶油、堅果巧克力為內餡的「香蕉巧克力夾心吐司」，BBQ烤肉夾溏心蛋標榜口感清爽的「韓式BBQ烤肉三明治」，繼韓式牛肉拌飯後祭出豬肉口味的「韓式辣醬烤肉拌飯」，以及升級辣醬拌飯基底的「辣炒豬肉大飯糰」。

金家ㄟ官方IG說明，現在只要前往全家門市購買任一件金家ㄟ聯名商品，就能獲得「去韓國野餐！金家ㄟ首爾來回機票抽獎趣」活動抽獎券1張，抽獎券無兌換次數上限，每張抽獎券可投注1次，最終有機會抽中價值約3萬4千元長榮航空首爾到台北來回機票，活動期間從3月8日至4月4日為止，建議民眾可事先下載全家便利商店APP並加入會員，結帳時報電話或出示全家會員條碼，抽獎券就能直接存入全家APP中。

為何Joeman被炮轟但金針菇不會？網指出4重點：金針菇穩贏

近日有網友在PTT八卦版發文，好奇「為何Joeman會被炮而金針菇不會」，原PO指出Joeman最近與7-11聯名商品受到外界批評，「同樣是聯名食品，Joeman代言7-11、金針菇代言全家，為何Joeman會被炮而金針菇不會？是形象的問題、商品的問題還是其他？」

網友也透露背後原因，「單論口味金針菇聯名的也屌打九面吧」、「九面幾乎都是舊產品換包裝而已」、「金的是新品，九面的比較像換包裝，重點是我同事兩個都有吃，他也覺得金贏，而且全家商品代言的真的有換口味，好不好吃一回事，有誠意多了」、「金針菇貴但有料」、「金針菇的飯糰不錯吃」、「金針菇的御飯糰蠻大顆的，好不好吃見仁見智，但她的韓式拌飯是真的蠻好吃的，雖然有點貴」、「金的都可以搭飲料49、59，平均飯糰30就沒那麼貴」。

也有網友指出「金針菇當時也有被罵太貴」、「金的烤肉組當初有人噴」、「認真回，金是成立品牌，九面應該算聯名」、「八倍蛋包飯換成黑嘉嘉代言，我就會支持」。

金家ㄟ聯名商品受到網友好評！好吃、美味、喜歡登熱門關鍵字

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一年「金家ㄟX全家聯名商品」網路聲量趨勢，可見去（2022）年6月14日金針菇品牌金家ㄟ與全家聯名推出大飯糰全州風味拌飯、韓式牛肉飯卷、泡菜豬肉包、香蕉牛奶布朗尼酷繽沙等9款新品，加上金針菇親自拍影片介紹，在網路上掀起搶購與討論話題，網路聲量在當日迅速累積1,443筆。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

另外從近一年「金家ㄟX全家聯名商品」熱門關鍵字也能發現，除了使用全家APP地圖趣可查詢商品剩餘數量非常方便，網友多給予金家ㄟ聯名商品好吃、美味、喜歡、不錯、經典、香氣、人氣等好評，甚至在銷售期間造成搶購風潮、成為網路熱議話題。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月08日至2023年03月07日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『金家ㄟX全家聯名商品』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。