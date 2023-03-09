台北市國際龍舟錦標賽為端午節亮點活動，民進黨北市議員洪婉臻踢爆，市長蔣萬安取消北市龍舟賽「常青組」補助，痛批難道長者權益只是市長逢場作秀的道具而已嗎？是在玩兩面手法，還是在挖東牆補西牆？體育局說，補助並沒有取消，只是做調整，希望參賽者以成績來取得獎勵。

洪婉臻說，台北市每年端午節都會舉辦國際龍舟錦標賽，為了鼓勵長者多出來走走、參加競技運動，錦標賽設有常青組在無違規情形下完賽的話，就補助2萬元且免報名費的優惠政策。

她認為，這個政策立意良善，多年來也成功吸引許多長者參賽、強身健體，如今蔣萬安一上任市長就風雲變色，宣布取消常青組2萬元的補助，且需要預先收取報名費。

洪婉臻指出，蔣萬安上個月才宣布恢復發放1500元的重陽敬老金，現在卻又要拿龍舟賽對長者權益開刀，蔣萬安是在玩兩面手法？還是在挖東牆補西牆？

洪婉臻說，台北市是六都中第一個邁入超高齡的直轄市，長者權益不容漠視，更不能變成市長的作秀工具，請蔣萬安市長別再講廢話作秀，儘速恢復龍舟賽常青組相關補助，讓所有長輩也能開開心心、沒有負擔的參與今年的龍舟賽。

體育局副局長蔡培林強調，補助並沒有取消，只是做調整，大型龍舟分為有男子組、女子組、混合組，每完成一個趟次補助5000元，最多共4個趟次，最高可獲補助2萬元；小型龍舟分為有男子組、女子組、混合組、常青組，常青組是50歲以上，每完成一個趟次補助3000元，最多共4個趟次，最高可獲補助1.2萬元。

蔡培林說明，起初為推廣常青組參與，才祭出補助，只要報名即獲得2萬元補助，如今有意願參與划龍舟的人數大增，因此才將補助改為跟其它各組一致，希望參賽者以成績來取得獎勵。

蔡培林說，去年總獎金發出284萬元，今年總獎金預計提升至349萬元，而報名費是保證金的機制，由先前2000元提高至3000元，避免有隊伍報名後不參賽，導致其他隊無法報名。