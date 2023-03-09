高雄市茄萣區崎漏里與湖內區太爺里過去因為地勢低窪，幾乎逢雨必淹。綠委協助高雄市政府水利局爭取經濟部水利署經費，將會對茄萣區崎漏里抽水站做新建抽水站及抽水機更新工程，湖內區太爺里也會做抽水機排水管橫越防汛道路做下地工程，盼在明年汛期前如期完工。

崎漏里抽水站目前有兩部0.2 CMS（每秒抽排1公噸）的抽水機，但對於有7.5萬平方公尺集水面積的崎漏排水排洪量能不足，因此，水利局爭取水利署補助經費，為崎漏抽水站升級，其中抽水站將新建地上一層的RC構造抽水站房及抽水井增建，另外還會新增3台0.5 CMS的抽水機，總抽排量能從0.4 CMS增加至1.5 CMS，擴充將近4倍，排洪效益更佳。

湖內太爺里左23水門的抽水機排水管在大雨期間，只能橫放在防汛道路上，對於過路往來車輛非常不便，水利局提報應急工程在堤防下方埋設排水聯通管，將排水管下地，另外還要加蓋簡易抽水機房一座，讓操作人員有空間遮風擋雨。

這兩處工程由水利局提報水利署應急工程後，在民進黨立委邱志偉協助爭取下經費在去年底順利核定，總經費1500萬元新台幣，其中水利署補助1170萬元，市府自籌330萬元，工程在去年底啟動設計作業，預計今年4月底前發包，工程目標在2024年汛期前完工。