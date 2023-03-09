台9線蘇花公路159.3公里處秀林鄉大清水隧道南口，年初因降雨、地震造成上邊坡嚴重崩坍，交通部緊急調度海運、貨車支援疏運。現場持續實施交通管制，公路總局南澳工務段說，將進行隧道口鋼構明隧道頂部崩坍土石清理，預定明天（10日）上午9時至11時，道路封閉2小時，接下來會更換鋼棚架，預計4月可以完成。

南澳工務段長陳鶴仁說，大清水明隧道災修路段，目前辦理鋼棚架立柱及橫梁作業，施工進度略有超前，後續將於鋼棚架頂板施工前，辦理現有鋼構明隧道頂部崩坍土石清理工作，因需吊派大型機具進場，因此明天會封閉2小時，之後開放單線雙向機動管制。

他說，接下來要做鋼棚架，約20公尺長，更換之前被土石砸毀的混凝土明隧道，這部分預計4月底前可完成，就可恢復雙向通行。

陳鶴仁表示，至於鋼構明隧道更換工程已經發包，正由鋼構廠做鋼板裁切加工，預計年底前施作，屆時會視施工情況做交通管制，整體災修工程預定年底前完成。也請隨時注意各項管制訊息，並多利用公路總局省道即時路況系統或下載「幸福公路APP」，隨時注意收聽廣播訊息。

蘇花公路大清水隧道連接13號隧道的明隧道，1月11日深夜11時55分受到地震、降雨綜合影響，上方約30公尺處邊坡節理破碎，坍方量達1200立方公尺，明隧道難以承受衝擊，長達25公尺被壓毀，包括混凝土和鋼構部分嚴重受損。