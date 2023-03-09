新竹縣五峰的原鄉地區因位處山區、交通不便，相對醫療資源也不足，遇有緊急狀況，救護車往往需要1小時以上才能到場；新竹馬偕紀念醫院的桃山醫療站今到五峰國小校辦理「CPR＋AED急救宣導活動」，希望幫助五峰鄉達到「從小學習、人人都會CPR」的目標。

新竹馬偕社區健康中心護理長許雅芬說，新竹馬偕自2003年承接健保五峰鄉IDS計畫，在五峰鄉深根20年，設置桃山醫療站與假日巡迴醫療，提供24小時不間斷的醫療服務，設立文化健康站提供長者們生活上的支持與關懷。

為提升其救護量能，在五峰國小舉辦CPR＋AED急救宣導活動，由原鄉在地桃山醫療站護理人員為孩子們講解CPR的基本知識和急救技巧，近20位學童積極參與。

隨著護理人員的示範進行實地操作，不僅提高應急能力，更進一步強化安全意識，相信日後遇有緊急狀況，孩子們能成為原民們的守護者。

長期於五峰鄉桃山醫療站服務的賽夏族護理師朱湘怡說，過去在五峰鄉著重慢性病的衛教宣導，今年把CPR與AED的觀念帶到自己母校，透過模擬場景的演練，教導小學生如何運用CPR急救與使用AED。

在五峰國小服務20年以上的學務組長陳香蘭指出，學校走廊有設置一台AED，但是即使老師們過去學過CPR、AED，如果沒有經常練習會不熟練，感謝新竹馬偕醫護人員願意走到校園，親自教導孩子們急救技能與觀念，也幫助老師們複習操作技巧，讓全體師生建構更完善的急救網。