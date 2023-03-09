醫生使用3D胸廓重組影像來定位，用最小傷口的微創手術進行復位，最終傷口縮小到只有9公分。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

以前李政錡深蹲可背負170公斤重物，為了回復健美的身形，他已經在治療師的指導下，開始進行物理及職能復健，希望早日重回他所熱愛的健身界。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣員林市健身教練李政錡，上月騎車返家途中發生嚴重車禍，造成肋骨斷裂插入肺臟，脾臟破裂，生命垂危，所幸經過彰化醫院胸腔外科主任林聿騰施以微創肋骨手術，讓其重獲新生，而手術傷口僅小小的9公分，恢復短短2天就能正常呼吸，如今其努力休養復健，力拚重返健身界。

年僅29歲的李政錡，從大學就一頭栽入健身訓練，畢業後在員林當健身教練已3年多，在當地小有名氣，車禍後送到衛福部彰化醫院搶救，外科及骨科醫師接力手術，才止住破裂脾臟及左肺出血，另外固定左大腿骨的粉碎性骨折，經手術後雖然恢復意識，但因左胸肋骨斷了8根，導致呼吸時疼痛萬分。

林聿騰表示，要等肋骨自然癒合光痛就受不了，但動傳統大傷口開胸手術，又不利於肌肉組織復原，恐影響健身教練的職業生涯，所以決定以微創肋骨手術減輕負擔。教練左胸肋骨幾乎全斷了，範圍還很大，因此使用3D胸廓重組影像來定位，用最小傷口的微創手術進行復位，最終傷口縮小到只有9公分。

林聿騰強調，肋骨斷裂不處理骨頭最終也會自行慢慢癒合，但對於斷了3根以上及錯位嚴重、胸壁穩定性受影響者，癒合可能長達半年以上，且可能癒合不良，甚至產生氣胸、血胸等情況，因此還是建議病患採微創手術，才能早日回復正常生活。

李政錡表示，當時真的生不如死，對人生已經沒有希望，但動完微創手術後不到2天疼痛消失大半，可以大口呼吸；以前李政錡深蹲可背負170公斤重物，為了回復健美的身形，他已經在治療師的指導下，開始進行物理及職能復健，希望早日重回他所熱愛的健身界。