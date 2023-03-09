位於台中市東區的三井lalaport農曆春節前試營運，吸引許多民眾前往，龐大車流也凸顯出當地的停車等交通問題，台中市政府因應停車需求，新闢「泉源糖廠停車場」9日開工，該停車場位置離lalaport走路約10分鐘距離，周邊還有樂成宮、帝國糖廠等知名地標。交通局長葉昭甫表示，將於今年12月底完工，可提供約75席汽車停車位。

葉昭甫指出，交通局在東區在源泉街、建成路366巷旁規畫「泉源糖廠停車場」，臨近樂成宮、建國市場、帝國糖廠及新開幕的三井LaLaport購物中心，基地周邊也是住宅密集區、學區，平假日衍生的停車量大，但此區缺少停車場，不敷當地停車需求。

台中市泉源糖廠停車場今天開工，預計今年12月底完工。（市府提供／張亦惠台中傳真）

該基地目前為閒置空地，屬國產署權管「育溪新村」與「紅棉新村」用地，因雜草叢生、定期派員除草，然時有不明人士丟棄垃圾等雜物，嚴重影響當地居民生活品質及市容觀瞻，立委黃國書及里長羅文甫多次邀集國防部、國產署、台中市政府會勘，爭取該塊土地，由市府與國產署合作活化闢建停車場。

交通局表示，停車場整體設計為提升居民生活空間，設計多處綠化面積，以降低城市空氣汙染，減少熱島效應、降緩地球暖化速度，創造永續健康的生活環境；停車場並採用以人為本的人行規畫，提供民眾安全行走動線，為兼顧人文藝術，也於出入口地面鋪設富含東區歷史建築及環境特色圖樣，與鄰近景點相互呼應，將當地文化傳遞給民眾。