勞保基金成無底洞！行政院院長陳建仁日前表示，會編列撥補勞保基金1000億元預算，若以每架F16戰鬥機36億元試算，相當於27架F16戰鬥機，國民黨團今天呼籲「說好的勞保改革別跳票」，勞動部表示，為協助穩定基金流量，我國政府自2020年起連續4年共撥補1470億元，明年規劃將撥補金額提高至1000億元，未來仍將視基金財務狀況，持續提高撥補金額，確保勞保制度穩健運作。

據勞保局統計指出，勞保基金普通事故從2017年起收不抵支，截至去年為止，收不抵支金額達1915億元，依最近一次的精算報告指出，今年恐再收不抵支881億元、明年更擴大成1303億元，代表就算撥補千億元也恐難維持現金水位。

勞動部強調，勞保是國家辦的社會保險，其財務狀況政府一定會重視及因應處理，並參酌國外經驗，透過多管齊下之開源節流措施因應。針對外界提出的各種意見，考量相關制度的調整攸關逾千萬勞工權益，推動須有一定共識。勞動部將持續蒐集、溝通各界意見，讓勞保永續、世世代代勞工都領得到。