大武鄉缺乏眼科，幼兒第一次點散瞳劑不安，眼醫謝靜茹抽空安撫。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

長輩視力問題，以白內障、青光眼居多。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

大武鄉92歲的祈老先生（左）是這次眼科義診中的冠軍，雖然高齡但視力維持正常也無病變。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

偏鄉眼科醫師難尋，衛福部台東醫院眼科間斷10年後再度踏進大武鄉義診， 100多位鄉親擠滿大武家扶中心場地；當地長輩以白內障、青光眼和糖尿病引發的眼疾為大宗，學童青少年視力尚可，眼科醫師謝靜茹提醒，偏遠鄉鎮的陽光和藍光是造成視力衰退、惡化的主因。

「就是陽光和藍光！」謝靜茹解釋，南迴線鄉鎮1年當中春夏秋3季陽光強烈，如果沒有適當防護，強光中的紫外線對人眼傷害極大。部落長輩大多仍在田間工作，一整天下來眼球暴露在強烈陽光中的時間極有可能超過6到8小時，雖然不是直射，但周遭物體或是自然界反射對視力都造成威脅。

謝靜茹建議老人家、中壯年和青年子弟外出工作，「配戴適合的太陽眼鏡或是抗UV護目鏡真的很重要」，至少可以隔離外界有害光線保護雙眼。

64歲的董女為照顧父親返鄉，聽到有眼科義診，從加羅板部落騎車10多分鐘趕到現場，她說在竹科工作10多年後，眼睛時常會癢、分泌物也多，因工作忙碌一直沒有認真找醫生看，這次診察發現黃斑部初期病變，她不好意思地說「常常睡不著就拿起手機滑到入睡」。

謝靜茹也發現，比起陽光，手機藍光才是現代人最需要重視的傷害；住在大武市區的潘媽媽帶著2位就讀國小的女兒檢查視力，雖然姐妹花視力幾乎滿分，潘媽媽仍然一臉無奈「每次叫她們不要再看手機都講不聽！」隔著口罩似乎仍能看見媽媽的憂心。

眼科義診再度獲得新北市典暉科技公司暖心支援，預計送出20多副愛心眼鏡給大武地區的長輩，當天驗光完成後擇日送達，希望保護長輩視力；部東眼科義診於3／29關山家扶中心、4／26成功家扶中心都將陸續舉辦。