大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益即將於9月30日任期屆滿，蔡英文總統日前核定成立大法官提名審薦小組，由副總統賴清德任召集人。台灣陪審團協會等跨黨派團體9日聯合呼籲，蔡總統將15名大法官一手抓，對台灣是場災難，也呼籲政府應思考禮讓提名權給在野黨，建立其歷史定位。

台灣陪審團協會上午在立法院舉行「總統大滿貫15名大法官一手抓，總統提名權應禮讓副總統及在野黨」聯合呼籲。國民黨立委林思銘、民眾黨立委張其祿、前台南縣縣長蘇煥智、時代力量立委邱顯智皆有參與。

協會理事長鄭文龍指出，大法官職司守護自由憲政及民主人權，負責處理違憲審查及正副總統彈劾案，需處理高度政治性案件，1997年修憲時制定交錯任期制度，是為避免提名權集中於同一位總統，但在前總統馬英九打亂制度下，民團提出4大訴求。

鄭文龍指出，首先是啟動制憲或修憲程序，重新制定大法官任期制度，載明任期為4年及8年交錯。並成立法定獨立提名委員會等方式，避免提名權再度出現同一位總統握有15位大法官提名權的情況。其次，建立多元禮讓提名權，在憲法尚未修正的情形下，建議總統可在提名程序上進行禮讓，將其中3位的提名權禮讓給副總統、立法院院長及在野黨各提名一席代，也應該成立一中立、獨立的提名機關進行運作。

鄭文龍表示，第三，制憲或修憲改革提名程序，可參考各國的多元模式，包括設立提名委員會或是與專業人士協商後任名；行政、立法、司法三權其中一個或多個部門達成共識後任命；執政黨與反對黨達成共識後任命；由執政黨或行政部門任命。最後，大法官人選應有多元性，尤其應列入具民意基礎者。

林思銘批評，若大法官全由同個總統提名，未來可能向提名他的總統權力靠攏，無法達到制衡效果，而功過歷史大眾自有定論，各黨別再糾結誰造成這樣的結果，請執政黨儘速將大法官任期回到任期交錯制，否則大法官難以無法做出超然獨立的解釋。

張其祿則說，任期交錯制遭破壞有違憲之虞，是台灣民主制度的失衡，蔡總統代表號稱民主進步的政黨，就不該再錯下去。不要讓大法官變成為執政黨辦事，用來解釋法規命令的工具。