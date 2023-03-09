台灣堪稱「洗腎王國」，腎臟科醫師表示，目前洗腎患者近半是因糖尿病損害腎臟功能，而糖尿病的一大主因是含糖飲料，一名男大生因急性腎衰竭就醫，原因並非原本腎功能不佳，而是因為4年大學期間常喝含糖飲料，除了體重狂飆20公斤，還痛風、中度脂肪肝，進而導致腎臟功能急速惡化，險些洗腎。

腎臟科醫師洪永祥在其臉書粉專表示，該名男大生在高中時只有非常輕微的腎絲球炎，經門診控制良好，但到台南就讀大學後未再回診，近期一次回診發現，患者的腎功能急速下降，已是慢性腎衰竭第4期，若到第5期就要洗腎。

洪永祥進一步表示，患者在4年大學期間都有服用腎病藥物，之所以會腎功能急速惡化，是因為患者在這4年期間，每周喝4~5杯含糖飲料，4年來除了體重大增20公斤，也有痛風、中度脂肪肝等問題，另外，腎絲球過濾率從以前的90分狂掉至28分，險些達到洗腎門檻。

洪永祥表示，由於含糖飲料是腎功能惡化的重要因子，因此他要求患者戒掉含糖飲料，2個月內患者的腎功能就進步至60分。

洪永祥說明，含糖飲料中的果糖，代謝過程需經過肝臟，過程中會變成脂肪，堆積於肝臟、造成脂肪肝，也會導致代謝症候群，最後造成糖尿病。此外，果糖在代謝時會產生普林，普林代謝後會形成尿酸，最後演變成痛風，「痛風導致的腎病變，也是台灣洗腎的前5名原因。」