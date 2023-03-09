紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，一路走來，除了到地方演出，也獲得很多人情味故事，盼望明年可以完成所有鄉鎮。（范揚光攝）

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程，計畫執行至今11年，這幾年歷經疫情和倉庫大火，目前還有43個鄉鎮待完成。紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，一路走來，除了到地方演出，也獲得很多人情味故事，盼望明年可以完成所有鄉鎮。

張敏宜表示，一個藝術計畫能帶來的收穫超過團隊的想像，「每個人參與368都有自己的故事，也因此這個計畫已經不單單是屬於誰的了，是所有人的，我們沒有要放棄任何一個地方，仍是要繼續走完。」

紙風車劇團團長任建誠表示，從319下鄉到368，17年來已經和觀眾培養默契，「至少創造了一種家長和孩子們接觸表演藝術的方式，已經變得很熟悉，現在還有觀眾遇到下雨天，會自己帶雨衣、椅子、野餐墊，或是搭帳篷，在裡面邊吃東西邊看表演，這樣的參與模式，慢慢融入孩子的成長記憶，有了這樣的參與，甚至會引發家長再帶他們參觀博物館、聽音樂會，養成接觸藝文的習慣，還可以結合輕旅行。」

任建誠表示，曾有觀眾和他分享，雖然現在孩子很難有機會接觸傳統布袋戲，但是看紙風車的戲，裡面就出現布袋戲，「我想，過去17年來，台灣的文化環境因為藝術參與工程而改變，這樣的參與，一切都好生活化。」

紙風車副團長莊瓊如分享，曾經有自閉症的孩子，因為看了演出，對某位演員的聲音印象特別深刻，能保持專注地看戲，家長特別請劇團幫忙，請演員另外錄製生活陪伴的語音，讓孩子可以專注生活，藝術下鄉的力量，開啟了預料之外的連結。

張敏宜表示，她14歲時曾經在家鄉嘉義欣賞雲門舞集的演出，那是她人生中第一次看表演，「我看完之後整個人愣在原地，不知道那是『什麼』，很震撼，一直到技術人員開始拆台了，我還站在原地，一名工作人員跑來問我怎麼了，我問他能不能幫我簽名？他說他只是技術人員，不是演出人員。我說沒關係，只要幫我簽名就好。」

張敏宜表示，這個看表演的經驗影響了她的人生，「時代變化很快速，但是因為看表演而開啟的情感記憶，不會忘記，每個人都會在每一次的參與裡找到自己獨一無二的連結。」

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程，目前還剩下新北市、新竹縣、苗栗縣、基隆市、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣等，共43個鄉鎮尚未募滿，紙風車期盼明年能夠順利完成。