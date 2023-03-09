3/20起輕症免隔離 確診遺體取消「儘速火化」

中央流行疫情指揮中心今日宣布3月20日起實施確診輕症免隔離政策，並公布各類對象確診後的適用假別，其中一般勞工可請5日以內不扣發全勤獎金的「普通傷病假」，學生也可請5日內不列入出缺勤的病假，家長則可請防疫照顧假，請假依據建議採認快篩證明，不過指揮官王必勝表示，本次公布之請假規則都為「建議」，並無罰則。

圖為確診免隔離後，教師、勞工、學生等的確診請假假別。(指揮中心提供)

指揮中心表示，勞工可在確診0日及次日起請5天以內的普通傷病假，期間雇主不得扣發其全勤獎金；學生則可在確診第0日及次日起，請5天以內的病假，期間不得列入出缺席紀錄，家長也可請相同天數的防疫照顧假。

其他對象如教師無法居家辦公或線上教學，同樣能請5日以內的病假，不列入學年度病假日數計算及成績考核，課務則由學校安排代理並支付鐘點費。

公務人員因疫情請之病假則不列入年度病假日計算及考績等次考量，軍人則不應給予不利處分。

指揮中心發言人羅一鈞表示，3月20日起確診輕症的請假依據，建議採認快篩證明，也就是不需再經由醫師認定，只要憑快篩陽性證明就可請假，不過仍建議再請假時同時附上健保卡及快篩證明。