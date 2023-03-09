依可成2022年財報出爐，現金與約當現金達575.3億元，期末每股淨值232.05元。今年以來，可持續執行庫藏股，至2月8日止，今年可成買回庫藏股累計數量已占發行股數的2.13%。

侯乃鳳表示，可成執行庫藏股主要是維護股東權益和公司信譽。

據了解，可成此次庫藏股執行時間是自2月1日至3月31日，計畫買回3.6萬張，占發行股數的5.04%，股價區間在124.6~262.5元。可成稍晚應會再公告今天執行庫藏股的情況。

可成股東常會共同提案人瓦山塔主基金有限公司與寶塔街有限公司分別持有可成股票3575張與3577張，合計約7152張，占可成發行股數約1%。

提案股東說明，可成章程中剝奪股東對盈餘為現金股利分派權，因此，提案刪除章程中以新股發行為之等文字，同時也提議刪除分派股息及紅利時，三分之二董事出席及出席董事過半決議等條件。