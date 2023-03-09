台股伴隨通膨走緩支撐市場氣氛轉好，去年10月底跟隨美股展開本波反彈延續至今，本周二還創下15879點的波段高點，主要在於市場預期景氣及基本面有望在今年第1季觸底、第2季回溫、下半年邁向復甦，加上內資領軍，不少中小型股呈現噴漲行情。

台股雖然今天回檔，但仍守在5日均線之上，目前除了年線外，所有均線都呈現上揚走勢，盤面維繫多方趨勢。

不過， 國泰證券證期處協理簡伯儀認為，證交所公布2月集中市場有交易戶數近260.94萬戶，比1月大增超過62.6萬戶、月增31.57％，但2月證券商承作定期定額投資金額為50.6億元較1月的56.36億元明顯減少5.76億元、月減幅10.22％，一漲一消，由於2月台股表現相對國際股市表現強，周轉率、當沖、融資餘額都有明顯增加，自然人成交值比重回升至60.1％，顯示小散戶大舉湧入市場。近期融資增幅明顯大於指數漲幅，也顯示目前市場散戶有過熱跡象，指數追高宜慎。