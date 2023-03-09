因應昨日3月8日國際婦女節，移民署新北市服務站非常重視新住民權益，為了幫助這些離鄉背井的姐妹們，在語言隔閡的困難下能與新二代親子維持良好的互動溝通，當天在永和區網溪國小舉辦一場新住民家庭教育暨法令宣導課程，吸引來自越南、印尼等國家新二代學生及家長參加。

本次活動攜手新北市政府家庭教育中心，以「讓愛起飛-家庭親子溝通學習」為主題，邀請張翠芬、張月玲2位專業講師用繪本開場，小故事力量大，有趣的教材引起在場孩子們激烈反應。學習到該如何用正確經營人際關係，表達對他人的關懷。

新北服務站主任林振智表示，藉由這類親子溝通課程，可以讓新住民家長瞭解孩子的行為背後確切動機，有效促進親子關係和諧，新北站日後也將持續規劃更多這類型課程。

根據聯合國資料，婦女節是由北美及歐洲在20世紀初發起的一連串婦女勞工上街遊行爭取權益而來，隨著女權運動的興起，婦女權益已受到世界各國的重視，臺灣更有許多女性新住民飄洋過海遠嫁來臺，這些新住民對臺灣社會與家庭的貢獻已受到社會各界的肯定。