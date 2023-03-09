高雄17直播鋼鐵人當家球星林書豪專屬商品第2波預購，將從9日下午2點到13日晚上11點59分期間進行，這次分別推出JLIN 首勝紀念Tee、JLINSouth Side刺繡棒球帽、JLINSouth Strong連帽背心等全新豪哥周邊商品，就請球迷上到林書豪應援商品專區趕緊搶購。

JLIN 首勝紀念Tee (售價990元)：2月12日林書豪在滿場雄親的見證下代表鋼鐵人在主場拿下他的首勝，並榮獲當周MVP殊榮。圖案顏色特別使用藍色，將書豪個人很重視的精神融入，並用來突顯首勝的榮耀歸給上帝。

JLINSouth Side刺繡棒球帽(售價790元)：以首勝紀念T為基底，於「燃South，17來吧！」South Side主題週出戰的處女秀，也代表鋼鐵人重要的一塊拼圖到位，從LIN開始率隊全力搶勝。

JLINSouth Strong連帽背心(售價1190元)：持續傳遞書豪加入鋼鐵人的精神理念，期望平衡台灣籃球南北資源差異，以強悍的鋼鐵意志壯大南部，讓鋼鐵人更進化。