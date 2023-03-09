日韓領袖會談最快下週登場，雙方正就在這場會談上確認重啟「穿梭外交」展開協調。日韓領袖互訪從2011年12月後暫告中斷，若重啟互訪，將成雙方改善關係的象徵性努力。

日本讀賣新聞報導，不只一位日本政府相關人士透露上述訊息。

「穿梭外交」指的是日韓領袖定期互訪並舉行領袖會談。目前已知韓國總統尹錫悅可能在3月16日、17日訪日，如果雙方能就重啟「穿梭外交」達成一致看法的話，日本首相岸田文雄也將就首度訪問韓國展開協調。

有關日韓間最大歷史懸案「前徵用工（日本企業強徵韓國勞工）訴訟問題」，韓國政府3月6日已宣布解決方案。日本政府對韓國政府提出的作法給予正面評價，岸田也表明繼承歷任內閣對殖民地統治的歷史認知。

在前徵用工問題獲得政治解決後立即提出重啟「穿梭外交」，是希望確保雙方持續改善關係。

排除日韓領袖為參加國際會議訪問對方國的情況，上次專程訪問可回溯到約12年前的2011年12月，時任韓國總統的李明博訪問日本。

不過，後來因為李明博登上日韓主權爭議的竹島（韓國稱獨島）及慰安婦問題復燃，讓日韓關係轉為降溫。

韓國最高法院2018年要求日本企業就前徵用工問題賠償，讓日韓關係惡化到被認為「二戰後最差」的地步，但在尹錫悅上任後正迅速恢復。

岸田與尹錫悅在這場即將舉行的領袖會談上，預料將基於北韓情勢，達成強化日韓及日美韓安全保障合作的共識。另外，研判也將觸及日韓經濟合作及擴大人際交流等議題。

此外，日本今年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國，日本政府也在檢討邀請尹錫悅參加5月在日本廣島舉行的G7峰會，未來將基於日韓關係改善狀況來加速協調。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120309