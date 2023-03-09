近年來網路購物風氣盛行，有些民眾為了賺外快會在網路違規販售藥品及醫療器材，最常見的包括隱形眼鏡保存盒、口罩、衛生棉條、月亮杯等，這些品項都屬於醫療器材，但民眾都不知道隨意販售恐觸法，最高更可裁罰100萬元，桃園市衛生局去年共查獲671件網路違規，總開罰金額高達367萬。

衛生局表示，隱形眼鏡保存盒、口罩、衛生棉條、月亮杯、出國旅遊自帶的腸胃藥、肩頸痠痛液藥品等，這些都是大家熟知的日常用品，但大家都不知道的是，這些品項都屬於醫療器材，雖然單價不貴，約從10元到千元不等，不過倘若民眾自行販售恐會被開罰。

衛生局說明，網路賣藥屬於違規行為，違者依藥事法第27條規定最高可處新台幣200萬元罰鍰，民眾若不是醫療器材商，擅自在網路平台或一般實體通路販售醫療器材，將違反醫療器材管理法第13條規定，可處3萬元以上、100萬元以下罰鍰，呼籲別因小失大。

衛生局統計，去年共查獲671件網路違規，扣除外縣市案件後，總計裁處159件，開罰金額高達367萬，多數以開罰3萬元為主。「這罰款金額算重！」衛生局指出，賣單價10幾元的口罩卻被開罰3萬元，如民眾一次販售多種品項，將合併案件一起裁罰，市府不定時會派員在網路、電視等購物通路巡查。

衛生局呼籲，民眾如要在網路上購買合法醫療器材，請記得3步驟口訣「一認、二看、三會用」，認識醫療器材、查看醫療器材許可字號及詳閱說明書使用，才能正確使用醫療器材。另外，藥品及醫療器材也請不要上網販售或用規避的同音字意於網路販售，不僅賣方觸法，買的民眾也可能因不了解正確用法、用量、禁忌及副作用等，恐造成人體健康損害風險。