行政院長陳建仁今天拍板3月20日後「輕症免通報，確診後改0＋N」，也代表最高可領取1527元的勞保傷病給付可能喊卡，勞動部官員表示，原本依「COVID-19確診個案居家照護管理指引」並考量防疫政策及被保險人權益，放寬確診居家照護期間可領取傷病給付，修正成0＋N後，如果沒有住院、診療且未取得原有薪資等情況就不能領取傷病給付。

依勞保條例規定，被保險人遭遇普通傷害或普通疾病住院診療，不能工作，以致未能取得原有薪資，正在治療中者，自不能工作第4日起，發給普通傷害補助費或普通疾病補助費，以現行最高投保級距4萬5800元試算、5＋N試算，最高可領取1527元。

據勞保局統計，截至今年2月底為止，確診新冠肺炎勞保傷病給付件數給付達171萬1795件、47億4725萬餘元，勞動部勞動保險司司長陳美女表示，原本請領新冠肺炎傷病給付要件包括進行居家照護、隔離不能工作4日以上、未能取得原有薪資或報酬，如果修正成0＋N後不強制居家隔離、居家照護後就不符合勞保條例規定，但重症患者入院治療還是可以領取，如果指揮中心修正指引後，會再發布相關函釋解釋。

但陳美女說，但只要在適用日期以前確診，仍可以在居家照護結束後5年內領取給付，權益不受影響。

至於休假權益，勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉說，3月20日後勞工如果確診可持快篩等證明向雇主請半薪的普通傷病假，但不得再併入住院傷病假計算，確診當日及次日起5日以內不得扣發全勤獎金，如果違反可依勞基法處2萬元至100萬元罰鍰。