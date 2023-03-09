台中大里區一名62歲婦人疑照顧兒子30多年不堪負荷，本身罹患肌少症、及身心疾病，服用藥物多年，昨（8）晚殺死兒子後輕生，母子雙亡，屋主還有一名女兒今中午抵達殯儀館掩面哭泣，據悉兒子有反應遲緩問題，生活常日夜顛倒，喜歡玩手遊，還會無故尖叫，讓親友很頭痛。

該名62歲婦人疑因照顧有身心狀況的37歲兒子長達30多年，近年罹患肌少症，身體大不如前，且兒子行動緩慢、晚上經常不睡覺，婦人為此罹患憂鬱症，需服用安眠藥與抗憂鬱藥，疑似為此犯案；平時在外工作的女兒今中午趕往台中市立殯儀館認屍時悲痛大哭。

警方表示，該兒子是遭捆棒在床上，身上、頸部有多處刀傷，致命傷應為心臟附近刀傷，而母親趴在床緣，致命傷應為腹部兩刀；據了解屋主夫妻倆平時做磁磚工作，因兒子生活無法自理，外出工作時都會帶上兒子，近日因兒子感冒，母親也失眠才留在家中，沒想到父親回家後竟是見到2人死亡。

該父親昨（8）傍晚4點多回到家中，發現一片昏暗並未開燈，感覺有異，進屋就看到妻子、兒子躺臥血泊中，鄰居也對陳姓一家發生這樣的事相當意外。警方表示，本案疑似因劉母不堪陳男長期疾病照護，致身心俱疲，造成人倫悲劇，目前已報請台中地檢署指揮偵辦。

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