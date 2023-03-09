高雄警方月前破獲51歲林姓男子為首7人詐騙集團，憑藉林男殯葬業人脈，低價收購大量靈骨塔位，再連繫許多投資未上市股票失利的「韭菜」們，誆稱受到被害人投資的公司委託補償，能將成為壁紙的股票加購換靈骨塔位，再高價賣出獲利。被害人信以為真砸重金購買塔位後卻多日無人問津，驚覺遭騙報警。警方指出，林男不法吸金高達逾3700萬元，近百人受騙，其中一名張姓老翁更慘遭詐511萬元，全案依詐欺等罪送辦。

警方查獲靈骨塔相關憑證、所有權狀等證物。（崔正綱攝）

據了解，林男具有殯葬業背景，結識不少殯葬業者，2020年成立徵信代銷公司，從網路找來其餘6名成員，先以公司名義先低價購買大量靈骨塔位，隨後透過管道購買許多投資未上市生技業股票而慘賠的股民們個資，再聯繫受害股民誆稱靈骨塔行情將大漲，受到生技公司委託，要為投資失利的股民進行補償，股民只需憑著持有已成壁紙的未上市股票，加購新台幣6000至8000元價格，就能購買靈骨塔位「使用憑證」。

起初不少被害股民抱持存疑態度，但林男等人透過多次打電話、親自訪問等業務推銷手法，還會親自約被害人到靈骨塔觀看塔位，並以市價36萬元靈骨塔試算，騙稱僅需1萬8000元價格就能購買，讓被害人逐漸心動，信以為真的認為是公司有意補償，於是紛紛掏錢購買憑證。

警方查獲靈骨塔相關憑證、所有權狀等證物。（崔正綱攝）

林男見被害人上鉤後，在誆稱許多買家有意願高價購買，但憑證僅有使用權並無所有權，需換購成「所有權狀」才能媒合交易，被害人一聽便砸數萬元，將憑證轉換為所有權狀，林男再誆稱，買家希望塔位能精緻化，誘騙被害人再砸錢，替塔位「鑲金」或選更好的位置。

當被害人得手塔位後，卻多日未見買家，詢問林男時，卻被林男以買家親屬住院無法前來、民俗月或是客戶不滿意等理由推託，才驚覺遭騙報警求助。

高雄市刑事警察大隊去年底獲報，成立專案小組調查，發現正常的靈骨塔交易根本並沒有所謂使用憑證，而買家也是林男等人虛構自導自演的；此外，經詢問發行股票的生技公司負責人，均得到並未委託任何公司辦理補償，經過警方多日蒐證下，於上月15日陸續逮捕林男等7人，並查獲靈骨塔憑證、所有權狀等證物。

據了解，林男3年間不法所得高達逾3700萬元，警方初步掌握共有96名受害者遭騙，損失金額為8000至511萬元。全案依詐欺罪、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，移送地檢署偵辦。