民眾黨立委張其祿。（黃婉婷攝）

台灣蛋荒越演越烈，不只雞蛋一個月內調漲2次，明起鴨蛋產地價、批發價每台斤將漲3元至48元，私下黑市更猖狂，盤價顯示一箱雞蛋1100元，但卻已喊價至1500元，在零售商部分，甚至還出現普通雞蛋每斤100元的天價，民眾黨立委張其祿9日呼籲公平會，應注意市面上是否有蛋價不合理的錨定現象，及業者間非典型的默契合謀，以致使蛋價不正常飆升。

張其祿說明，近期在媒體大量報導之下，可能出現不肖商人刻意「錨定」高價的狀況，導致其他零售商人、菜市場小販與其雖無文字協定或默契的情況下，卻仍漲價跟進來賺取差價。這在實務上雖難以認定有聯合壟斷之嫌，卻已造成價格波動飆升，依然出現學理上所稱「默契合謀」的情況，縱使其樣態並非典型之價格壟斷。因此地方政府及公平會仍須積極設法查處遏止及預防。

張其祿再舉例，之前惡性炒房嚴重時，就有建商或炒房投機客在實價登錄上故意登錄不合理之高價物件，導致周遭房價上揚，再刻意營造搶購現象，引起消費者關注及資訊混亂，以從中牟取炒房暴利。如今像雞蛋此等民生必需物資之漲價，更要慎防這種價格虛偽錨定及哄抬炒作的歪風。

張其祿總結，蛋價飆升是近期社會關注熱點，但以2022年CPI數據來看，漲幅過高的還不只有雞蛋，如沙拉油、調理油、牙膏等民生物資。因此公平會是否有對其他項目做過稽查？蛋價過高是否因媒體報導效應而火上加油？這些公平會都必須審慎研究及提出檢討報告，並須積極查辦惡性哄抬民生物價者，以正歪風。