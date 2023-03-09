微熱山丘「草莓蘋果酥」限定回歸，酸甜清爽帶來初春氛圍，6入裝390元。（微熱山丘提供）

哈根達斯推出迪士尼公主系列、熊抱哥造型冰淇淋蛋糕派對組，2380元起。（哈根達斯提供）

隨著初春到來，民眾也從喜愛醇厚轉為清爽甘甜甜品，甜點品牌「微熱山丘」趁勢於初春回歸「草莓蘋果酥」，整體清香可口；冰淇淋品牌哈根達斯也帶來春季限定口味，用藍莓風味感受甜蜜、擺脫悶熱。

2022年底受到暖冬氣候的影響，草莓的生長期也有所延宕，第一波草莓季時間相對短暫，產量也較少，不過隨第二波草莓季的到來，微熱山丘也同步宣告「草莓蘋果酥」初春限定的回歸。經典奶油酥皮表面淋上天然粉紅色澤的法芙娜草莓調溫可可脂，象徵著初春「美（莓）好醬淋」意象。牛皮紙精裝盒與限定布提袋同樣充滿春天氣息，以色澤飽滿的蘋果紅、草青綠及春櫻粉的主視覺設計，彩繪出愜意春日午茶氛圍。

每年10月蘋果盛產時節，微熱山丘會選用日本青森紅玉蘋果，以糖漬慢煮製成果丁與果醬，保持清爽的酸甜度與脆度。春季限定「草莓蘋果酥」，則另外在奶油香氣撲鼻的經典酥皮外層，手工淋上享譽全球的法國巧克力品牌「法芙娜草莓調溫可可脂」，再撒下上些許檸檬糖霜，呈現如初春花瓣雨落紛紛的美好視覺感。粉紅色的草莓可可脂與紅寶石色澤的蘋果丁內餡，在口中散發出滑順的香甜芬芳、清脆酸甜。即日起，春季限定「草莓蘋果酥」，於微熱山丘官網、全台體驗門市、To Go專櫃開始販售。

哈根達斯於今年春季推出限定新品，以極致午茶為靈感，讓廣受喜愛的藍莓冰淇淋與經典午後茶點「藍莓塔」相遇，可口冰淇淋中能嚐到鬆酥塔皮與酸甜藍莓果醬，除杯裝冰淇淋外，也同步推出藍莓塔脆皮雪糕，將美味的藍莓塔冰淇淋裹上牛奶巧克力脆皮，層次豐富。

哈根達斯即起也推出熊抱哥造型與迪士尼公主系列兩款全新蛋糕派對組，盒身打開，可以看到熊抱哥在草莓園中揮手歡迎，可愛的造型花圈更增添派對氛圍，迪士尼公主團聚則集合7位明星公主，在甜美的粉色城堡花園中，享受甜蜜的春日派對。口味上，「熊抱哥」造型蛋糕使用最受歡迎的香草與草莓冰淇淋口味，「迪士尼公主團聚」則可一次品嘗到四種冰淇淋，包含春季限定──藍莓塔冰淇淋以及香草、草莓、夏威夷果仁等經典口味，5月14日前加入哈根達斯LINE官方帳號並綁定會員，購買冰淇淋蛋糕即可享春日早鳥優惠第二顆現折250元。