為因應各國對再生能源需求不斷增加的趨勢，以及搶占全球離岸風電市場，亞洲國際風力發電展於3月8日至10日在高雄展覽館盛大舉行。金屬中心董事長林仁益說，離岸風場開發今年進入「潛力場址」的施工高峰期及「區塊開發」的前期建置階段。

亞洲國際風力發電展吸引來自15國超過120家參展商參與，透過展會舉辦跨海訓練合作的簽約儀式，奠定我國穩定邁向亞太產業領先的地位。

「海洋科技產業創新專區」自2021年委託金屬中心營運，已為70家廠商提供超過1400人次符合國際認證標準的人才訓練，希望透過專業人才的培訓，協助國內廠商站穩台灣市場。

為滿足國內離岸風電培訓日趨龐大的需求，海洋專區持續擴大訓練能量，引領國際化的多元培訓服務進軍亞洲市場，於3月8日的亞太風電展開幕典禮上，金屬中心與日本「長崎海事工業群落促進協會」（NaMICPA）簽署合作備忘錄MOU，將共同規畫離岸風電產業國際交流課程。

林仁益表示，有鑑於歐洲成熟的直升機風場運維服務，可提供快速載運物資零組件、風場運維、緊急救援、海事支援等專業項目，為提供國內產業從業人員更安全且更有效率的建置與運維作業，海洋專區人培中心逐步完善離岸風電海域作業相關國際取證訓練，來維持風場穩定營運與人員安全，今年再取得離岸石油行業訓練組織（OPITO）國際標準的直升機水下逃生訓練課程認證，對於遠岸風場的營運更多一層安全保障。