為利民眾清明掃墓祭祖，配合墓區道路進行交通管制，由台北市公共運輸處闢駛免費掃墓公車，於3月18、19、26日及4月1、2、3、4、5日共計8天，闢駛木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等5線掃墓公車。

公運處說，木柵線從捷運動物園站2號出口發車，行經萬福橋、富德靈骨樓，全線使用低地板公車以利民眾搭乘。

南港線則從南港軍人公墓行經富德公墓辦公室，最後富德靈骨樓」，全線使用低地板公車；欲搭乘此路線可於捷運昆陽站下車搭乘270、小12、藍25公車，或於捷運南港展覽館站下車步行至研究院路1段的南港展覽館站搭乘205、620及645副線等至中華科技大學轉乘掃墓公車南港線。

崇德線從捷運麟光站搭乘，行經崇德街、富德公墓辦公室，因崇德街道路狹窄會車困難，該線以中型公車營運為主，為免民眾久等及減緩車內擁擠，民眾可於捷運動物園站搭乘掃墓公車木柵線至富德靈骨樓後轉乘掃墓公車南港線，再至富德公墓辦公室轉乘掃墓公車崇德線。

陽明山線從惇敘工商出發前往陽明山靈骨塔」，可於捷運石牌站轉乘128、508(含區)、536、小8、小36或於捷運北投站轉乘230、小7及小25公車至惇敘工商轉乘掃墓公車陽明山線。

最後是軍人公墓線從南港軍人公墓前往忠靈堂，可於捷運昆陽站下車搭乘270、小12、藍25公車或於捷運南港展覽館站下車步行至研究院路1段的南港展覽館站搭乘205、620及645副線公車等至中華科技大學轉乘掃墓公車軍人公墓線。

公運處強調，除軍人公墓線班距為20到30分鐘外，其餘各線班距均為3到10分鐘。各線下山末班車時間為17時發車，提醒民眾注意搭乘時間。

公運處預估連續假日期間掃墓人潮將是最高峰，呼籲民眾儘可能分散，以避開此尖峰期間，並利用大眾運輸系統轉乘掃墓公車，避免自行開車前往，以減少對墓區道路之交通衝擊。除掃墓公車提供民眾免費搭乘外，其餘一般聯營公車仍維持原收費方式。

另為服務行動不便及70歲以上年長者往返墓區，現場亦配置復康巴士提供民眾免費搭乘，民眾可於掃墓公車乘車地點洽公車業者服務人員協助聯繫復康巴士接送事宜。

為考量民眾平日掃墓需求，3月20日至25日、3月27日至31日共計11天，特別闢駛1段票收費之掃墓公車112路，由捷運動物園站至富德靈骨樓，營運時間為8時至17時，每日計8車次於捷運動物園站2號出口準點發車，平日上山掃墓民眾可多加利用。