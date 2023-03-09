揚秦目前「麥味登」全台總店數為823家，「炸雞大獅」海內外總家數為89家。總經理林麗玲指出，甫於2月結束的2023台北國際連鎖加盟創業展，不僅創業族群湧現、一掃過去2年間疫情的陰霾，創業熱度更逐步加溫。

林麗玲表示，揚秦以國民經濟美食立足市場，無論是民生剛需型的「麥味登」、或便利外帶型的「炸雞大獅」，加盟詢問熱度在展後仍然持續。透過2品牌加盟系統雙引擎驅動下，可望帶動揚秦營運持續成長。

為配合3月APP 2.0全面上線，麥味登同步推出APP專屬優惠套餐，未來每月均將推出不同優惠，同時，也與P.LEAGUE+重磅聯名，共同推出運動員喜愛的套餐組盒，除了健身族群熱推的原塊嫩雞外，全新推出的「原塊魚排」系列亦將於全門市開始販售。

同時，針對喜愛中式風味餐點的消費者，麥味登也推出「台味紫米蛋包飯」及「芋粿巧加蘿蔔糕蛋」，提供更對味的選擇。主打台式搖滾的「炸雞大獅」同步推出新菜單，盼透過推出全新醬料口味帶來全新體驗，引領另一波台式搖滾風潮。