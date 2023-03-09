新北市三重區疏洪五路二段與15號越堤道口昨（8）日發生一起死亡車禍，一名26歲李姓男子酒後駕駛賓士撞死50歲許姓工人，檢方裁定李男18萬元交保候傳。今日檢察官前往板殯相驗，李男卻神隱沒出現，僅由同車女友到場向家屬道歉致意，讓死者胞弟怒轟「至今一句道歉都沒有，這樣叫人家要如何原諒？」。

據了解，李男目前無業，肇事時所駕駛的賓士車為家裡為其添購，他與友人到北市林森北路徹夜飲酒狂歡後，還酒駕載女友前去三重上班，結果在行經三重區疏洪五路二段15號越堤道時，竟違規逆向超車，撞死當時等待左轉的50歲許姓騎士。

警方對李男進行酒測，發現他酒測值竟達0.5mg／L，警方訊後依公共危險與過失致死罪嫌將其送辦，新北地檢署複訊後，昨（8）日深夜裁定李男18萬元交保。

今日檢察官前往板橋殯儀館相驗死者遺體，許男的弟弟、兒子都有到場，但肇事的李男並未現身，僅有同車的女友到場，低調向家屬致歉。死者胞弟痛批，肇事駕駛事發後迄今一句道歉都沒有，「如果李男有良心的話，今天也會來這邊道歉，根本沒有啊，同車的女性友人還有點良心到場道歉，你這樣要叫人家如何原諒？」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！