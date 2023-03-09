防疫新制出爐！3/20起輕症免隔離 確診遺體取消「儘速火化」

本土疫情持續維持穩定，中央流行疫情指揮中心今天宣布，3月20日起輕症確診患者不必再隔離了，僅中、重症需要通報，指揮官王必勝今天細數，台灣從隔離14、10、7、5到最後0天，共走了1159個日子，目前相關防疫措施仍是屬於第五類法定傳染病，最快5月，新冠肺炎就可以降到第四類，包括公費清冠一號，將至少維持到降類別之前。

未來輕症不必再通報後，外界憂心，本土黑數很多，無法掌握致死率指揮官王必勝表示，查詢國際疫情網站，3月9日開始，就不再更新相關的確診數字，因此預期3月20日後開始實施免通報後，通報數量會大幅下降，要從中計算確診個案致死率很困難了，全世界都是這樣。

至於是否因此造成傳播風險，王必勝坦言，「當然是有可能」，只能盡量的建議民眾2大重點，也是專家小組特別提醒的，包括確診者外出請全程配戴口罩，具有重症風險因子、以及65歲以上長者，快篩陽性後要儘速就醫，由醫師即時開立口服抗病毒藥物，都是未來新制實施要注意的。

為何未來「自主健康管理」拉長為10天？發言人羅一鈞表示，統計發現，5天是新冠感染後平均可傳染期，有一半的人，5天以上就沒有傳染力，因此各類別請假都是5天。

至於10天，一般來說就是有傳染力的時間，統計發現，9成9確診者到第10天就不具有傳染力了，因此呼籲確診個案自主健康管理10天期間都避免參加聚會、聚餐。

另外，目前維持確診個案可以使用公費清冠一號到指揮中心將新冠肺炎從第五類法定傳染病下降到第四類，王必勝表示，公佈的相關防疫措施會持續到法定傳染病改到第四類後，會再做一次檢討，在此之前，措施仍屬於改類之前。

王必勝也提到指揮中心接下來的工作，是醫療院所在防疫上的調整，如專責病房退場與院內感染管控措施調整，3大部分都完成後，就可以考慮進行傳染病的改類，由原先的第五類調降為第四類。

他表示，改類的同時，指揮中心解編或降級開設也會陸續進行，「原先設定在5月，是不是有可能再提早一點，當然也是有可能」。