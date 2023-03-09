桃園市中壢區「遺產哥」出沒注意！30歲康姓男子近來隨機向民眾佯稱「繳不出遺產稅，想借錢」的理由行騙，目前約有5名被害人受騙，總詐欺金額高達30多萬元，警方獲報後展開偵辦，循線查獲背有多筆通緝的康男，當場逮捕並依詐欺罪嫌函送偵辦。

中壢警分局指出，康男在中壢火車站周邊地區，專挑落單年輕男子下手，他利用民眾善良心理，先上前向被害人攀談後，隨即表示因父親過世，留有700萬元的遺產，但因繳不出遺產稅，所以向被害人借錢，更保證繳完稅後馬上能還錢，還與被害人交換聯絡方式，說一定會聯絡被害人還錢，但沒想到康嫌拿了錢就失去聯絡，被害民眾發現上當受騙，隨即報警處理。

桃園中壢「遺產哥」在旅館內被警方逮捕。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

中壢警方獲報後展開偵辦，在一間旅館內發現康男蹤跡，更發現他有多筆通緝，是詐欺慣犯，警方當場逮捕。康男向警方坦承，父親確實有留下一筆遺產，但因家人不讓他回家，才無法順利繼承，他也說騙來的錢都已花完，不停強調自己不是詐欺，一定會還錢，但真相到底如何，仍有待調查釐清，後續警方將其依詐欺罪嫌函送偵辦。

警方也呼籲，若遇陌生人上前攀談、借錢或兜售與售價顯不當值的物品時，切記冷靜、查證、報警的三要原則，慎防上當受騙。