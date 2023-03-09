居家風水與全家人運勢息息相關，如風水格局沒處理好，可能會引起爭執與衝突，也影響彼此之間的感情，《旺好運》運勢專欄分享4項風水禁忌易讓全家人有口舌之爭，包括住宅大門面對面、開門見灶台、房門互切、一面牆裝設兩扇門等，其中開門見灶台最為嚴重，恐會讓全家人犯口舌之爭，甚至造成血光、病痛增加、破財。

【4項風水禁忌】

1、住宅大門面對面

在風水中，住宅的大門如同於人的嘴，若兩家住宅的大門對著大門，象徵人的口舌相對，是典型易有口舌之爭的風水格局。不一定是指兩戶人家會起爭執，而是這兩戶人家各自的家庭成員，很可能會起衝突、常有爭執。

2、開門見灶台

若從住宅大門進入，一開門就見到灶台，表示全家人易犯口舌是非、有血光之災、病痛增加，連帶影響破財可能。

3、房門互切

若住宅內的房門與房門對沖，甚至互相切到，極易引起口角、家庭糾紛、爭吵不斷；建議在裝修時盡量避開外，也可以在兩扇門裝設屏風或門簾隔開。

4、一面牆裝設兩扇門

若一面牆上裝有兩扇門，門增加、口舌是非也會增加，讓全家人的心分崩離析，建議可在兩扇門中，選出一扇較少使用的，掛上門簾並不再開啟，可避免爭執。