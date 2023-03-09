行政院會9日通過經濟部擬具的「專利法部分條文修正草案」、二部「商標法部分條文修正草案」。經濟部智慧財產局長洪淑敏點出修法4大重點，依序是強化審議效能及程序保障；重建救濟制度與國際接軌，從四級四審到三級三審；智財案件審理法引進爭議訴訟跟複審訴訟；最後是健全法制，期望能力拚此會期通過。

經濟部新聞稿指出，為回應產業建言、與國際接軌，本次修正專利法及商標法，將重新建構一套迅速、專業之專利商標救濟制度，並建立商標代理人管理機制。未來可節省專利商標案件救濟時間及成本，助早日解決紛爭，並藉由落實商標代理業務管理，以保障商標申請人權益，有利產業發展，營造更切合產業需求的智財權保護環境。

洪淑敏簡報時指出，修法目的是為重建專業跟效能的商標及專利救濟制度，同時為了符合企業早日取得註冊商標需求，將建立加速審查跟商標代理人管理制度。

而設計救濟制度主因是有三大問題，洪淑敏指出，首先是不能國際接軌，當前美日韓皆為三級三審，台灣是四級四審，且國外原被告就是爭議兩造當事人，但台灣是以智慧局為被告，造成真正有利害關係當事人，無法在訴訟上有完整攻擊跟防禦；而最後智慧局是裁判角色，在訴訟期間卻是被告，角色矛盾，有裁判兼球員疑慮。

她表示，這次修訂主軸有四大重點，包含強化審議效能跟程序保障；重建救濟制度與國際接軌，從四級四審到三級三審；訴訟端審理法配合修正引進爭議訴訟跟複審訴訟，及健全法制。

在健全法制方面，洪淑敏解釋，當兩造爭執專利權歸屬，但行政機關調查強度不如法院，便修法將全部案件回歸法院民事訴訟處理，並鬆綁專利申請分割時點限制，讓申請人能彈性做專利佈局；此外是放寬設計專利優惠期限從6個月延長到12個月；商標救濟制度廢除異議程序，修正商標註冊違反絕對不得註冊事由，放寬至任何人均得申請評定。

最後，在商標法修正上有兩大重點，洪淑敏表示，首先是商標加速審查制度，因為每年有超過10萬件商標申請，過去2年更突破12萬件，導致核准期間遞延，因此引進該機制，其次是商標代理人管理機制協助納管，解決商標代理人無法可管的困境。