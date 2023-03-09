法國科學家克拉維里（Jean-Michel Claverie）將西伯利亞永凍土中冰凍逾4.8萬年的病毒「復活」，以研究全球暖化、凍土層逐漸消融後，這些萬年「殭屍病毒」對人類社會的影響。他發現，這些病毒復活後仍具感染力，擔憂後續會有更大問題。

科學家復活4.8萬年前病毒。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，覆蓋北半球1／5面積的永凍土，千年來遍佈北極、阿拉斯加、加拿大、俄羅斯地區，它們宛如時空膠囊，封存古代病毒、已經成為木乃伊的滅絕動物遺骸，不過隨著全球暖化、氣溫上升，永凍土的表層逐漸融化，科學家擔心這些重新出土的病毒可能危及動物及人類健康。

法國艾克斯馬賽大學（Aix Marseille University）醫學院榮譽退休教授克拉維里，數年來持續研究從永凍土採檢回來的病毒，以研究這些病毒是否還活著，他形容這些病毒是「殭屍病毒」。

2014年他與團隊將一株3萬年前的病毒植入一個培養細胞，首度讓冰凍的病毒「復活」，為了安全起見，他們選擇研究只能感染單細胞生物阿米巴原蟲的病毒。

Scientists have revived a "zombie" virus that spent 48,500 years frozen in permafrost https://t.co/cVeCqCkSxB — CNN (@CNN) March 8, 2023

2015年，克拉維里團隊又分離出另一株攻擊阿米巴原蟲的病毒；緊接著今年2月18日，團隊在期刊《Viruses》發表最新研究，指出他們從西伯利亞永凍土各地取回的樣本中，分離出多株古代病毒，而且這些病毒都能感染阿米巴原蟲細胞。

其中最老的一株病毒可追溯至4萬8500年前，這株病毒是從永凍土下16公尺深的地下湖中發現，當中最年輕的病毒可回溯至2萬7000年前，是在一頭長毛象遺骸的毛皮及胃中發現。

克拉維里指出，這些感染阿米巴原蟲的病毒在這麼久之後仍具傳染力，顯示可能存在更大問題。他說團隊在西伯利亞永凍土發現了許多其他病毒的蹤跡，「我們知道它們就在那裡，我們不是很確定它們是否還活著，但我們的推論是，如果阿米巴原蟲病毒還活著，其他病毒就有可能還活著，而且有能力感染宿主。」

■永凍土曾發現人傳人病毒

過去確實有研究團隊在凍土層發現了能感染人類的病毒或細菌。例如，1997年科學家在阿拉斯加永凍土掘出的女屍身上，發現引發1918年西班牙流感疫情的病毒株。2012年，科學家證實在冰凍300年的西伯利亞女木乃伊身上發現天花病毒的遺傳標記。

■殭屍病毒會擴散？

瑞典烏米亞大學（Umea University）臨床微生物學系榮譽退休教授艾文佳德（Birgitta Evengård）表示，確實應該更好地監控永凍土融化後可能構成的病原體威脅，但她強調沒有必要恐慌。

CNN指出，科學家至今仍不清楚，這些殭屍病毒暴露在現在的環境下能存活多久，以及有沒有機會遇到合適的宿主。另外，北極地區人煙稀少，人類接觸這些古老病毒的風險也跟著降低。

不過克拉維里認為，全球暖化的脈絡下，風險勢必上升，隨著永凍土消融，會有愈來愈多人移居北極。