台中市大里區8日晚間傳出人倫悲劇，62歲劉姓母親長期照顧37歲生活無法自理的陳姓兒子，8日疑因不堪負荷殺了兒子再輕生，雙雙陳屍於陳宅3樓房間內，父親傍晚回家發現，悲痛表示不解；鄰居也說，陳姓一家感情和睦，「是最正常的家庭」，發生此事相當意外。

陳姓一家4口同住，分別為父母及1雙兒女，37歲兒子為長子，陳姓夫妻從事磁磚工作，平時都會帶著兒子一同出門，當天因兒子感冒，劉母留下來照顧，僅陳父出門，未料傍晚返家卻見母子雙雙倒臥血泊中；據悉，陳男向警方表示，兒子平時有過動傾向，妻子近期失眠，平常家中和樂無重大衝突，不知道為什麼會發生這種狀況。

經警方初步勘查，劉女腹部刀傷、陳男喉部胸部刀傷為致命傷，疑似因劉母長期顧兒不堪負荷，將兒子用藥昏迷後，以棉繩綑綁其左手及雙腳，並用水果刀刺傷兒子腹部，後再輕生，2人均無抵禦傷及打鬥痕跡，現場留有水果刀、安眠藥及疑似輕生用的皮帶；檢方今早相驗，發現陳男頭部反覆遭重擊，擇日解剖複驗，詳情尚待檢警進一步確認。

提到陳姓一家，鄰居直說是「最正常的家庭」，他表示，陳姓一家已在當地居住約30多年，女兒平時較少返家，但「幾乎沒看過一家人吵架」，陳姓一家為人和氣善良、家庭和樂，劉母平時出門還會牽著兒子，近期也未有異狀，發生這樣的事令人意外。

家屬今早11時與檢方前往生命禮儀館相驗，悲痛大哭。陳父面對媒體不願多談，只說「非常無奈」，陳女則表示，母親為照顧哥哥付盡心力，多年來需服用藥物，十分辛苦。

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