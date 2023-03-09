台灣面臨缺蛋衝擊，不僅蛋價飆高，就連鴨蛋也要漲價，新莊一名女網友表示，新莊運動公園的池邊有一隻母鵝，日前下7顆蛋全被不肖人士強行奪走，讓母鵝非常憂鬱，貼文上線網友也紛紛譴責，「是有多缺德，連鵝蛋都偷」。

原PO昨（8）日臉書社團《愛新莊我是新莊人》指出，四個星期前在新莊運動公園的水池邊發現一隻母鵝，本來以為母鵝生病才待著不走，直到昨日看到一旁的告示牌才知道牠在孵蛋。這時長期餵養母鵝的婦人剛好到現場，她和對方聊天得知，母鵝已在運動公園下過7顆蛋，但每次都被不肖人士搶走。

餵養的婦人向原PO表示，曾經看過一個太太為了搶走母鵝的鵝蛋，用樹枝驅趕母鵝，這讓原PO心疼不已，「難怪我之前看牠病懨懨的樣子，感覺都快得憂鬱症了。」希望藉由發文讓大家保護母鵝，也敬告有心人士別再偷蛋。

貼文曝光，在地網友也留言，「缺蛋缺到要搶母鵝的蛋了」、「是有多缺德，鵝蛋都偷，做個人吧」、「搶蛋的有病嗎」、「沒品的人真的多」、「嚴厲譴責搶鵝蛋的人，要蛋不會自己生嗎？憑什麼搶人家鵝的蛋啊」、「窮到連鵝蛋都要偷，可悲！希望目擊民眾要幫忙出聲制止這種沒品的人」。