TrendForce表示，SiC功率元件的前兩大應用為電動車與再生能源領域，分別在2022年已達到10.9億美元及2.1億美元，占整體SiC功率元件市場產值約67.4%和13.1%。車用方面，安森美與大眾汽車（VM）簽屬戰略協議，為VM提供EliteSiC 1200V主逆變器功率模組，另外該系列產品亦被起亞汽車（Kia Corporation）選中，用於EV6 GT車款；而Wolfspeed與賓士（Benz）深化合作關係，提供其電動車所需的SiC功率元件。再生能源方面，安森美也與Ampt合作，提供太陽能與儲能系統優化器所需的SiC MOSFET；而英飛凌的CoolSiC已導入台廠台達電（Delta）的雙向逆變器中，應用於太陽能發電、儲能、電動車充電三合一系統，另外也助力布魯姆能源（Bloom Energy）的燃料電池和電解系統效率提升。

SiC基板方面，其在SiC功率元件中成本占比達49%，也是決定元件品質的關鍵，目前Wolfspeed的SiC基板市占率逾六成，最受市場重視，其他業者包含英飛凌與Resonac就SiC原料簽屬長期供貨協議，初期側重6吋、後期將側重8吋材料；另外意法半導體（ST）與Soitec合作，採用Soitec的SmartSiC技術來量產8吋SiC基板；以及Wolfspeed除了北卡羅來納州的8吋SiC基板廠之外，並計畫在德國建造8吋SiC 功率元件製造廠，而采埃孚（ZF Group）也將為其投資數億美元。

全球半導體廠商皆相當關注8吋SiC基板，在Wolfspeed率先開出8吋SiC基板產能的帶領下，其他供應商將陸續跟上，並積極展開供應鏈上、下游合作。因此，TrendForce預期，至2026年SiC功率元件市場產值可望達53.3億美元。主流應用仍倚重電動車及再生能源，電動車產值可達39.8億美元、CAGR約38%；再生能源達4.1億美元、CAGR約19%。