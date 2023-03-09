陳健宏表示，2022年受到俄烏戰爭和通膨影響終端需求影響，去年華擎去年全年營收達171.2億元、年減13.4%，毛利率21.61%、年減6.54個百分點，營益率6.92%、年減8.55個百分點，ROE由前一年的31%下滑到13%。

華擎去年第四季財報，受整體產業仍在調整庫存影響，單季營運仍低迷，EPS僅約0.2元，累計去年全年EPS為8.69元，為近三年低點。

許隆倫表示，今年華擎在主機板項目在毛利率方面仍有壓力，主要是上游Intel及AMD沒有新一代的晶片產品推出；而顯卡的庫存相當健康，市占可望回升；伺服器方面，因客戶下修資本支出，今年首季伺服器營收較去年4Q恐有2位數的衰退，前三季比較辛苦，第四季會比較好；工業電腦方面，去年華擎工業電腦營收創高，但今年也是受到客戶資本支出放緩影響。大體而言，今年以年成長的角度來看，今年顯卡營收的成長最強勁，其次是主機板。而伺服器和IPC的成長相對較弱，但仍是正成長。

許隆倫表示，華擎在去年就已經開始試賣電競顯示器，而今年正式推出，前2季順順的賣，而第三季會比較積極的銷售。