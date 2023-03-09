啦啦隊女神林襄今（9日）與隊友筠熹、曲曲、阿布舞出席眼科活動，林襄日前在限動分享落淚影片，今被問起這件事，她害羞的說：「石垣島風沙太大，加上那天晚上有喝一點酒，心情敏感一點」，被媒體問到近期壓力是否太大？她表示就算有壓力，也會珍惜每份工作。談到8日晚間中華隊敗給巴拿馬的賽事，會失落嗎？林襄表示啦啦隊都很正向，會繼續做好啦啦隊該做的應援。

她12月錄製外景時，身體不適後緊急就醫，今被問起身體狀況，她坦言過瘦，目前體重大約42公斤，想再吃胖一點。其他啦啦隊女孩擔憂的說怕林襄沒有40公斤，區區則說可能都胖在該胖的地方，害得林襄害羞不已。

林襄。（大學眼科提供）

近日網友們討論「王淨、林襄誰是真女神？」對此，林襄謙虛表示2人屬於不同路線，不覺得自己贏，「我跟她不熟，沒有辦法做出評論」；筠熹說2人都是女神，林襄是啦啦隊代表，「我朋友的男友是韓國人，他也知道林襄，還說提到啦啦隊就會想到林襄」。

林襄（左起）、筠熹、阿布舞、曲曲今一同出席活動。（大學眼科提供）

林襄日前到日本滑雪，在雪地裡穿著比基尼留下性感美照，林襄說是先看到郭書瑤拍，覺得很漂亮所以跟著拍，「我們大概早上六點就起床化妝，也是怕被旁邊的人關注」。她這趟旅程不僅吃飯時巧遇賈永婕，還在逛OUTLET被粉絲認出，大喊她的名字。

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