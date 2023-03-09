桃園市龍德宮南巡遶境回鑾將於3月11日行經楊梅區，在楊梅市區內遶境，隨後駐駕楊梅錫福宮，保祐楊梅市民平安。為確保遶境活動期間交通順暢與安全，楊梅警分局將實施階段性交通管制，提醒用路民眾注意。

楊梅警分局說明，遶境隊伍預計11日從苗栗出發沿台一線北上，預計當天下午3時40分由楊梅區中山南路進入楊梅區後，沿中山南路直行接中山路、左轉新成路、左轉楊新路、左轉大成路、右轉大華街並於下午5時30分駐駕錫福宮；12日上午6時30分從楊梅錫福宮起駕後，沿大華街、右轉武營街、左轉中山路，沿台一線北上往桃園回鑾。

桃園市龍德宮南巡遶境回鑾將於3月11日行經楊梅區，警方將實施階段性交通管制。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

楊梅警分局表示，為確保遶境活動期間交通秩序順暢與安全，將規畫交通管制及疏導，請民眾配合，管制時間為3月11日下午4時至晚間7時、3月12日上午6時至10時，視遶境隊伍行進實施階段性管制。

3月11日管制路段為台一線（中山南路、中山路、校前路、秀才路）、楊梅市區道路（新成路、楊新路、大成路）、楊梅市場內（大華街、武營街、金華街）；3月12日管制路段則是楊梅市場內（大華街、武營街、金華街）、楊梅市區道路（中山路、校前路、秀才路、中山北路一段、中山北路二段、永美路）。

楊梅警方呼籲，進入楊梅錫福宮參加活動的民眾，盡量搭乘大眾運輸工具並遵守交通規則，另當日行經楊梅管制路段的用路人，避免駕車進入楊梅市場內，並配合員警疏導管制，維護交通秩序與順暢。