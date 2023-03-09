印尼去年發生足球場暴動踩踏事故致135人死亡。印尼泗水法院今天認定阿雷馬足球俱樂部主席哈里斯失職，判處1年6個月徒刑。但有受害者家屬不滿判決太輕，表示失望。

印尼警方2022年10月1日以催淚瓦斯平息一場足球場暴動，隨後發生踩踏事故，造成135人死亡，當時警方內部稽查官員坦言，警方在球場內不當使用催淚瓦斯。

泗水（Surabaya）法院的法官表示，印尼阿雷馬足球俱樂部（Arema FC）主席哈里斯（Abdul Haris）被判有罪，「由於他的疏忽致人死亡、受重傷」。

哈里斯是這起踩踏事故中首名被判入獄的人，他被指控門票超賣，當天到球場的觀眾超過體育場可以容納的人數。

印尼這起足球場暴動踩踏事故起因是警方在球場內發射催淚瓦斯，驅散落敗地主隊阿雷馬隊的憤怒球迷，造成數百人在逃離擁擠球場時發生嚴重踩踏事件，成為嚴重的球場事故。

根據印尼人權委員會調查，踩踏事故主因是警方向民眾發射45發催淚瓦斯。國際足球總會（FIFA）禁止在球賽時動用控制群眾的催淚瓦斯和武器。

印尼媒體報導，法官的判決比檢察官原本求刑6年8個月輕，有受害者家屬認為判決太輕，感到失望。

印尼有線新聞網（CNN Iindonesia）報導，受害者家屬戴維（Devi）認為，他的兩個孩子是因為警方發射催淚瓦斯而死亡，「作為失去兩個女兒的父親，我對判決感到很失望，我的孩子是被謀殺的」。

他表示，向神發誓，他的孩子死於催淚瓦斯，並說：「我不需要捐款，只需要正義。」