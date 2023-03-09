新竹地檢署為貫徹法務部打擊環保犯罪，落實國土保育的重要政策，於9日上午在新竹地檢署7樓大禮堂舉辦「國土保育犯罪查緝聯繫會議」暨政風機構協助推動作法座談會，結合轄區內所有執法團隊與縣、市政府政風處，並邀請經濟部水利署北區水資源局、第2河川局、環保署環境督察總隊北區督察大隊、保7總隊第3大隊第1中隊等成員，透過各機關的工作報告與經驗交流，持續精進環境執法，以捍衛國土保護。

檢察長張介欽表示，近年來非法棄置廢棄物、非法清理業者破壞環境造成空氣、土壤、水汙染、農地非法棄置廢棄物、山老鼠盜伐林木等破壞環境、戕害國土保育等犯罪日益增加，相關查緝工作刻不容緩，與會各機關除在原有之職權及轄管範圍內，持續打擊環保犯罪外，更須結合他機關權責及專長，將新竹地區「跨機關協調整合」的團隊力量發揚到最大。同時也導入各機關內政風單位的力量，加強事先預防的功能，共同強力查緝、嚴懲不法以嚇阻環保犯罪。

本次會議中，除由檢察官翁貫育針對「廢棄粉體塗料非法清除處理案」進行專題報告外，亦由與會的北區水資源局、第2河川局、保7總隊第3大隊第1中隊、北區督察大隊、新竹縣市警察局、環保局提出工作報告，並就「新竹地區國土保育犯罪查緝聯繫窗口」、定期陳報查緝環保案件績效、研訂「新竹地區 政風業務聯繫協調中心協調國土保育執行計畫」、 結合廉政力量擴大宣導國土保育意識等議題進行熱烈討論，透過多面向、多角度的交流，讓預防宣導、行政調查與刑事偵查能相輔相成，進而落實政府一體打擊環保犯罪的決心。

當前全球面臨氣候異常、生態汙染的嚴峻挑戰，確保優質、安全的生活環境給後代子孫，已是國人普遍的共識，新竹地檢署長期以來積極致力於環保犯罪的查緝，對於汙染環境、戕害國土的犯罪行為，絕對從嚴偵辦，未來對於危害國土者，除依法查扣犯罪工具、所得外，其情節嚴重者，將從重求刑，為維護自然環境的永續發展而持續打拚。