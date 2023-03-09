行政院去年通過新制「少子女化對策計畫」，今年1月1日起，調高幼兒園教保員的教保費，從每人每月新台幣900元，提高至2000元。不過新北市議員張維倩日前接獲幼教工會陳情，指出該市有多位教保夥伴無法像其他縣市一樣，領到完整教保費2000元，希望相關單位能積極處理，塑造更加友善的幼教環境。

全國幼教產業工會表示，新北市29區行政區中，就有10個區域以上的增置教保員是做行政工作，且也有入班授課的事實，但園內主管則沒有給教保費，甚至規定必須帶滿「一日」的班，才可以領一日66元的教保費，或甚至完全無法領到。

還提到，在中央法規對較保費的規定非常廣泛，只要有從事幼兒班級的教保工作及可以領取教保費，希望新北市能比照其他縣市辦理，即只要有擔任班級教保工作，沒有限制從事教保工作的天數、工作量的多寡，每人皆可以領到完整新台幣2000元。

新北市議員張維倩呼籲，教育局應給出詳細準則，讓讓全國幼教系統統一執行，中央給教保員增加補貼是美意，除撫慰幼教師長的辛勞並給予勉勵，如今發生有些人領得到，有些卻領不到，實際狀況竟是依各幼兒園彈性發放。

新北市教育局回應，教保費補助對象為公私立幼兒園，及中心各班級的教保員及助理教保員，且需實際從事班級工作。合乎規定者，皆有核發；提到增置教保員的存在是為挹注園內人力，讓照顧工作更加完善，對此，目前已函請教育部考量是否放寬請領標準，使增置教保員均得以請領教保費補助。