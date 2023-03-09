WBC世界棒球經典賽在台中洲際棒球場正式開打，高市府運發局將於3月10日到12日在高雄市苓雅運動中心中庭舉辦「直播派對」，現場採用200吋LED大螢幕，還請來啦啦隊及主持人到場一起與民眾互動。（本報資料照片）

WBC世界棒球經典賽在台中洲際棒球場正式開打，高市府運發局將於3月10日到12日在高雄市苓雅運動中心中庭舉辦「直播派對」，現場採用200吋LED大螢幕，還請來啦啦隊及主持人到場一起與民眾互動。（本報資料照片）

WBC世界棒球經典賽在台中洲際棒球場正式開打，高市府運發局將於3月10日到12日在高雄市苓雅運動中心中庭舉辦「直播派對」，現場採用200吋LED大螢幕，還請來啦啦隊及主持人到場一起與民眾互動，共同為中華猛將加油，另外，還會不定時分送「小驚喜」給現場民眾。

世界棒球經典賽8日在台中洲際棒球場開打，中華隊首戰對戰巴拿馬，不幸以5比12落敗，吞下首場敗仗，中華隊將於10日到12日分別對戰義大利、荷蘭、古巴，為了讓無法買票進場的球迷也可以聚集為中華隊吶喊、應援，高市府運發局將在未來3場賽事於高雄市苓雅運動中心中庭舉辦「直播派對」。

高市府運發局指出，他們舉辦的直播派對是與舞動陽光公司合作，選辦在苓雅運動中心也是因為腹地寬廣，加上緊鄰捷運站，方便民眾搭乘大眾運輸前往，且中華隊12日對決古巴的戰役在中午12時，該處有遮蔽場域較適合舉辦直播派對。

運發局表示，他們預計9日開始搭建直播派對會場，現場將採用200吋LED大螢幕供民眾觀賞賽事，他們也特別找來主持人及啦啦隊與民眾戶動，一同為中華隊加油，現場也設有攤位，讓民眾可以就近消費，且會不定時送出「小驚喜」，歡迎球迷們到場同歡。

另外，運發局也特別找來傳接球實驗室數據團隊，給民眾職業選手揮棒動作分析體驗。運發局表示，棒球打者擊球初速、仰角都是美國職棒大聯盟菁英日常訓練使用的科學數據，但要取得該數據相當困難且昂貴，傳接球實驗室數據團隊藉由手機AI應用及5G傳輸技術，讓手機追蹤打球動作，訓練過程便可升級為科學化訓練所需的關鍵數據。