班森。(台中太陽提供)

趕在洋將大限之前，台中太陽決定把洋將陣容大換血，一口氣送走馬龍、拉菲爾與艾倫3名洋將，改找上季效力大陸CBA新疆隊的莫爾特里，以及上季待過PLG高雄鋼鐵人的班森，加上才剛加盟就展現驚人得分能力的萊斯，代表太陽剩餘球季就只能依賴3名洋將(外籍生球員戴瑞騰也占走1個外籍球員名額)撐到底，假如不小心碰上傷痛狀況，恐怕整體戰力又將大幅下滑了，目前太陽戰績6勝13敗暫居第5，距離墊底的桃園雲豹只剩1場勝差。

以下是太陽新聞稿內容，「台中太陽於T1聯盟洋將大限截止前做出最後一波異動，宣佈與馬龍(Marlon Johnson)、拉菲爾(Raphiael Putney)解除合約。另註銷日前於比賽中受傷的艾倫(Aaron Geramipoor)，讓艾倫能夠專心接受治療。

太陽一次迎來兩名新洋將。莫爾特里 (Arnett Moultrie)身高208公分，曾在NBA費城76人出賽兩季場均3.6分、3.1籃板，隨後前往CBA發展，21-22年賽季效力新疆時繳出29.6分、14.8籃板的驚人表現。另一位211公分高的洋將班森(Keith Benson)也有過NBA經歷，並且曾效力澳洲NBL聯盟、B聯盟以及PLG 高雄鋼鐵人。

太陽球團表示，感謝馬龍和拉斐爾對太陽的貢獻，但現在球隊必須奮力一博，艾倫的傷勢比預計的還要嚴重，球團會為他提供最好的醫療照顧。兩位新洋將都曾有過在亞洲地區職籃出賽的經驗，預計不需花太多時間適應T1聯賽，相信在總教練克里斯(Christian Gavina)的執教下，能夠快速的與太陽的本土戰力磨合。」