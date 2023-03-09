位於南京路的台東縣立游泳池已改建為台東縣立圖書館總館，為提供民眾安全戲水空間，台東縣政府爭取投入約5000萬元經費改善國立台東大學台東校區游泳池，縣長饒慶鈴今天由縣府教育處長林政宏陪同前往視察台東縣運動園區游泳池整修工程進度，未來將委外經營，希望在暑假如期開放供縣民使用。

為解決台東市區水域遊憩空間，台東縣政府與台東大學積極協商，攜手活化台東校區游泳池，投入共5000萬元進行游泳池改善，主要規畫兒童戲水池、超音波池、SPA池及25米＊25米的主池，除了主池外，3個小池都具備溫水功能；另外設有輕食區、無障礙入水設施、電動遮陽簾、親子廁所等貼心友善設施，提供縣民在台東市區有更方便多元的泳池及親子戲水空間，增加親子休憩場所。

台東運動園區游泳池工程預計6月試營運。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

運動園區游泳池工程預計3月底完工，縣府規畫由委外經營招標引進專業管理團隊，希望帶來更好的管理品質及開設相關訓練課程，讓市區的親水空間更完善，為縣民提供更好的運動環境。

饒慶鈴表示，提供縣民友善安全的運動環境是縣府的目標，4年多來爭取3.4億元改善體育場館，包括整修棒球村、優化東海運動公園、縣立溜冰場、體育館及體育場等，打造全齡運動休閒場域。

台東縣運動園區游泳池位於台東大學台東校區，此次整修工程包括主游泳池、兒童池、SPA池、超音波池，設有輕食區、醫護室及無障礙設施、哺乳室等空間，整修遮陽網、看台及屋頂更新、牆面粉刷、機房區整修等，並新設監視系統、照明系統、門禁管理系統。另外，著重出入口意象與鐵花村特區整體營造，期待泳池設施改善完工後，增進運動環境安全，活化閒置運動空間，也讓縣民在夏天有清涼消暑的好去處。