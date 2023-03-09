位於基隆市忠四路與仁五路之間的仁愛橋，即將在今年4月封橋動工，基隆市政府預計全封忠四路，並以孝二路、愛一路及成功一路做為替代道路，由於正是基隆市區的交通要道，再加上工期長達270天，估計將對市區交通造成重大衝擊。

2019年南方澳斷橋事件，讓基隆市開始重視老舊橋樑的狀況，經委外進行全市橋樑體檢，包括忠二橋、忠三橋，以及同樣跨越旭川河的仁愛橋，被列為基隆市區三大危橋。其中，忠二橋、忠三橋已於去年完成改建，只剩下忠四路及仁五路之間的仁愛橋還沒有改建。

基隆市仁愛橋是列管的危橋之一，市政府工務處將於4月10日起封橋施工，工期長達270天。（張志康攝）

經基隆市道安會報交維計畫審議，仁愛橋改建計畫一再修正後終於通過。橋樑吊裝施工期間，將全日占用忠四路（孝一、愛一路）段，其中橋台、主結構、橋面板及附屬工程需預力樑加工工吊裝，將分兩階段施工。

另外，施工期間必須占用其他道路部分，包括吊裝預力樑期間，孝一／忠四路及愛一／忠四路停放吊裝車輛，為顧及安全，將封閉孝四路（孝二到孝一路段）、孝一路（忠三到忠四路段）、仁五路（愛一到愛二路段）及成功一路（忠四路到獅球路段）管制人車進入。

此外，預力樑運送路線採由仁五（愛二、愛三路段）路逆行進入，會占用到仁五路南側三車道，剩餘北側二車道供愛二路右轉車行駛；愛一路北向博愛停車場出口不管制，但為了考量吊裝影響崁仔頂漁市營業，將在周日深夜11時到周一上午5時30分休市期間進行，針對行人亦有動線規畫。

仁愛橋改建工程延宕的主要原因，在於仁愛橋正上方就是中正高架道路，吊裝施工很難進行，因此工程歷經四次流標，且由於近年原物料飆漲，基隆市政府去年追加預算至7500萬元，才終於完成工程招標。

由於仁愛橋就在基隆市區的交通要道上，再加上工期長達270天，讓基隆市政府很擔心這項工程會造成市區交通黑暗期。基隆市政府工務處除提出交通維持計畫審議與水公司管線遷移同步進行，也委請公車處大客車試跑替代路線，確保行車順暢及安全性。

基隆市政府工務處長陳耀川表示，仁愛橋改建已通過交通維持計畫，預計3月17日晚間舉辦里民說明會，4月10日起將封橋正式施工。施工期間動線，中山區要往仁五路的車輛，改走安一路、孝四路、孝三路、忠二路、愛一路至仁五路。中山一路方向的車輀，則改由中山一路、忠一路口改走忠一路、愛一路到仁五路。至於安樂區方向車輀，則由安樂路一段、成功一路抵達仁五路。另外市公車也取消忠四路站位，成功二路車行允許左轉。