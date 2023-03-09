市長黃偉哲送好禮給預約314白色情人節登記結婚的安平區新人林哲浩、施函秀。（曹婷婷攝）

促進愛情經濟，來台南拍下跟另一半的放閃照，有機會獲得市值近5萬元的免費拍婚紗照、愛情專車一日遊與豪華飯店住宿券。台南市政府觀光旅遊局應景白色情人節到來，推出「2023白色情人節定情台南 愛情旅拍放閃活動」，台南市長黃偉哲說，不管戀愛中或已結婚的，都歡迎大家一起來台南美拍景點。

台南市政府觀旅局今天公布37區6大主題共120個推薦美拍景點、5條主題遊程路線，歡迎全台情侶春遊台南拍攝放閃美照，分享至活動網站並邀請親友按讚投票，人氣最高者前3名，將可獲得免費婚攝寫真套組、愛情專車一日遊、豪華飯店住宿券及台南甜蜜伴手禮等多項好禮。

今天活動現場也邀請預約314白色情人節登記結婚的安平區新人林哲浩、施函秀，黃偉哲並送上觀旅局特別準備寓意「甜蜜到來 與子久久」的結婚好禮及「台南400-蘭得有心人」限定版蘭花，祝福新人早生貴子、永浴愛河。

黃偉哲說，台南好山好水也有許多美拍景點，這次活動訴求人也好看、景也好看，屆時請大家一起投票決定，尤其除了2月14日西洋情人節、3月14日白色情人節，還有傳統七夕情人節等，不管是戀愛中或已結婚的，都歡迎大家一起來美拍景點。

黃偉哲也說，除邀請情侶來台南約會踏青談戀愛，分享放閃美照讓大家感受幸福氛圍，除努力打造台南為旅遊最佳城市、更是適合戀愛、結婚及生活的幸福城市。為了讓市民安心生養，今年起，除育兒津貼取消排富，貼心提供出生登記、申請生育獎勵金及育兒津貼一站式服務，讓家長不用四處奔波，鼓勵年輕人在台南結婚生子，包括生育獎勵金2至5萬元、住宅利息補貼6萬元及青年創業貸款200萬元等獎勵政策。

觀光旅遊局代理局長林國華表示，此次特別規畫37區6大主題，共計120個推薦美拍景點，例如象徵「永浴愛河」的安平大魚的祝福、虎頭埤虎月吊橋；有「山盟海誓」意象的草山月世界、漁光島海景；呼應「白頭偕老」的井仔腳鹽田、七股鹽山等。

此外，觀旅局也與業者合作規畫5條愛情專車一日遊程，包含拜見月老祈求姻緣順利、在漁光島及德陽艦定情園區浪漫餘暉踏浪樂遊、至北門井仔腳鹽田及台灣極西點七股國聖燈塔讓戀人愛到極點、關子嶺溫泉泡湯讓感情加溫、虎頭埤虎月吊橋、山上水道花園博物館藝文踏青等多項約會推薦遊程。